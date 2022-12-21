Malatya Valisi Hulusi Şahin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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MALATYA (AA) - Malatya Valisi Hulusi Şahin, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Vali Şahin, haber, spor ve çevre-yaşam kategorilerindeki karelere oy verdi.

Haber kategorisinde Vera Katkova'nın "Bağlantı duman altında" başlıklı fotoğrafını seçen Vali Şahin, çevre-yaşam kategorisinde Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi", sporda ise Cüneyt Çelik'in "Beygir gücü" fotoğrafı için oy kullandı.

Şahin, tüm fotoğrafları beğendiğini belirterek, AA çalışanlarına başarılar diledi.

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