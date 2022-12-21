Malatya'da kaçakçılık operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

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MALATYA (AA) - Malatya'da düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar gerçekleştirdi.

Operasyonlarda, 12 gümrük kaçağı cep telefonu, bir ruhsatsız tabanca ve 6 fişek, 549 cinsel uyarıcı ürün, 2 elektronik sigara dolum makinesi, bir hava kompresörü, 63 bin 200 makaron ile 101 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.

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