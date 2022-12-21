Malatya'da telefonla dolandırıcılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

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MALATYA (AA) - Malatya'da kendilerini telefonda polis, savcı olarak tanıtarak bir kadının altınlarını alan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, R.D'nin 500 bin lira değerindeki ziynet eşyasının telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişilerce alınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Polis ekipleri, müşteki kadının ziynet eşyalarını zanlılara teslim ettiği bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Yaklaşık 145 saatlik güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin H.A. ve S.E.B. olduğu tespit edildi.

Yakalanan iki zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



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