Malatya Ticaret Borsası

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MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 100 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kuru kayısı Kg 89,08 100,00

Elek altı kurusu kayısı Kg 59,28 59,28 Organik kuru kayısı çekirdeği kabuklu Kg 19,90 19,90 Arpa Kg 6,50 6,50

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