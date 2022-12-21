Kale'de doğa yürüyüşü yapıldı

MALATYA (AA) - Malatya'nın Kale Kaymakamlığı koordinesinde doğa yürüyüşü yapıldı.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Devlet Hastanesi, Kale Belediyesi, Malatya Beydağı Gençlik Merkezinin katılımıyla Bayrak Tepe'ye doğa yürüyüşü düzenlendi.
Programla, Kale ilçesinin doğal güzelliklerine dikkat çekmek, hareketli ve sağlıklı yaşam bilinci oluşturmak, şehir merkezinin yoğunluğundan bir süre olsun uzaklaşmak ve çevre duyarlılığı aşılamak hedeflendi.
Doğaseverler, Beydağı Gençlik Merkezi gönüllülerince çalınan müzik ve halk oyunları eşliğinde gönüllerince eğlendi.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Kale Belediyesi ise çeşitli ikramlar sundu.
Programa kurum yetkili ve çalışanları ile vatandaşlar katıldı.