Malatya'da akademisyen evinin bahçesine giren tilkiyi makarna ve sucukla besledi

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MALATYA (AA) - İnönü Üniversitesi kampüsünde bir akademisyen, evinin bahçesine girip kapısındaki terliği götürmeye çalışan tilkinin karnını makarna ve sucukla doyurdu.



İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Kök Hücre Nakli, Aferez Ünitesi ve Doku Tipleme Laboratuvarı Direktörü Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt, kampüste bulunan lojmanın bahçesine tilki girdiğini gördü.



Erkurt, evininin önündeki terliği götürmeye kalkışan tilkiyi sakinleştirerek eşinin de yardımıyla makarna ve sucuk yedirdi.



Tilkinin beslenmesini cep telefonunun kamerasıyla kaydeden Erkurt, lojmanın önünde kedi ve kirpiyi çok gördüğünü ancak ilk kez bir tilkiyle karşılaştığını belirtti.

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