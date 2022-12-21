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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

19. Türk Kızılay Toplum Merkezi Malatya'da açıldı

AA

19. Türk Kızılay Toplum Merkezi Malatya'da açıldı

MALATYA (AA) - Malatya'da sığınmacılara ve yerel halka dönük sosyo ekonomik, psikososyal destek, koruma ve sosyal uyum faaliyetleri yürütmek rehberlik hizmetleri vermek üzere kurulan 19. Türk Kızılay Toplum Merkezinin açılışı yapıldı.

Merkez Battalgazi ilçesi Taştepe Mahallesi Alper Sokak'ta hizmete giren merkezin açılışında konuşan Malatya Valisi Hulusi Şahin, Türk Kızılay'ın 19'unce toplum merkezinin Malatya'da açılmasının önemini belirterek, "Burası sadece Suriyelilere yada göçmenlere hizmet edecek bir merkez değil, mahallelimize de hizmet edecek. Çeşitli sosyal ihtiyaçlar burada görülebilecek." dedi.

Şahin, Türk Kızılay gönüllülerinin tamamen gönüllülük esasıyla çalıştığını da vurgulayarak, "Yangında, selde, depremde, savaş halinde Türk Kızılay her zaman sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde Türk insanının yardım elini ve o şefkat elini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay Malatya Şube Başkanı Osman Korkut ise Türk Kızılay Toplum Merkezinin, insanların onurlu bir şekilde yaşamlarına devam etmelerine hizmet edeceğini söyledi.

Hayırseverlikle özdeşleşmiş Anadolu coğrafyasına sığınan insanların ihtiyaçlarını anlamanın ve bunları ensar kültürüne yakışır şekilde gidermeye çalışmanın Türk Kızılay için 154 yıllık bir gelenek olduğunu kaydeden Korkut, "Bu topraklar zulüm gören çileli insanlar için ne zaman güvenli bir sığınak olarak görülmüşse Kızılay da devleti ve diğer sivil toplum kuruluşları ile birlikte onların yaralarını sarmak, umutlarını taze tutmak için elinden gelen her çabayı sergilemiştir." dedi.

Toplum Merkezinin sosyo ekonomik güçlendirme çalışmaları, koruma ve sosyal uyum faaliyetleri, sağlık ve psikososyal destek çalışmaları, rehberlik hizmetleri, eğitim faaliyetleri, sosyal etkinlikler ve gönüllülük faaliyetlerine dönük çalışmalar gerçekleştirdiğini anlatan Korkut, "Merkezimizde bulunan çocuk ve genç dostu alanlarla yeni nesillere katkı sağlıyoruz. Toplum Merkezimiz ile yerlerinden edilmiş ihtiyaç sahipleri kadar yerel nüfusa da hizmet sağlıyoruz. Bugün açtığımız 19. Toplum Merkezimiz ile Malatya bölgesi tüm hizmetlerimize daha kolay ulaşabilir hale gelecek. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine ve Toplum Merkezimizin yer noktasında şu anda bulunduğu binasını Kızılaya tahsis eden Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Türk Kızılay Malatya Toplum Merkezi Yöneticisi Ümit Karaoğlan da ilkini 2015 yılında Şanlıurfa'da açtıkları toplum merkezlerinin 2 milyondan fazla insanın hayatına dokunduğunu ifade ederek, "Bu hizmetleri devletimizin büyük desteği ve işbirliği yaptığımız kurum ve kuruluşlar ile birlikte gerçekleştirdik. Toplum Merkezimizde Malatya'daki yerel halka ve geçici koruma altındaki yabancılara mesleki eğitimler, dil eğitimleri ve seminerler aracılığı ile destekler sunmaktayız." dedi.

Türkçe öğretmeni Sema Bayram ise AA muhabirine, amaçlarının topluma uyum sağlamaya çalışan sığınmacıların ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu dile getirdi.

Bayram, şunları kaydetti:

"Bu kişilere yönelik A1 ve A2 Türkçe kurslarımız var. Birçoğu uzun yıllardır burada, amaç topluma ayak uydurmak, çalıştıkları yerlerde, işe gittiklerinde sorulan sorulara cevap verebilmelerinin sağlanması. Hanımlarsa daha çok ailelerine yardımcı olabilmek, gittikleri bir yerde yaşam standartlarına uyabilmek, çocuklarına derslerinde yardımcı olabilmek için istiyor. Kursumuzda 3 aylık bir süreç bizi bekliyor. Şubat ayı gibi inşallah bitireceğiz. A1 ve A2 kursumuzda toplam 24 öğrencimiz var. İlgi çok iyi, çok memnunum." diye konuştu.

42 yaşındaki 4 çocuk annesi Cedea Elhamed de kursa eşi ile birlikte katıldıklarını söyledi.

Elhamed, şöyle konuştu:

"4 yıl oldu Suriye Deyrizor'dan Türkiye'ye geleli. İç savaş sebebiyle geldik. Eğitim almak, Türkçe'yi öğrenmek, bilmek istiyoruz. Özellikle çocuklarım okula gidiyor, onların derslerine destek olmak, yardım etmek istiyorum. Geldiğimizden beri Türk komşularımız bize çok yardım etti. Bize destek veriyorlar. Allah razı olsun hepsinden, onlar ikinci ailemiz oldu. Biz Müslüman'ız, biz kardeşler olduk. Çok memnunuz. Ben özellikle Türkçe'nin kurallarını bilmek istiyorum. Biz konuşmayı biliyoruz ama dilin esaslarını, kurallarını bilmiyoruz. Ben en çok yazmakta zorlandım, konuşmak daha kolay ama yazmak zor."

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