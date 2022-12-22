Malatya'da otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

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MALATYA (AA) - Malatya'da otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, M.B.K'nin kullandığı 44 FZ 344 plakalı otomobil, Fırat Mahallesi Mehmetçik Caddesi ile Erdoğan Sokak'ın kesiştiği noktada, F.A. yönetimindeki 44 KC 457 plakalı kamyon ile çarpıştı.



Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki M.N.A. ve Y.S.K. yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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