Malatya'daki yangında dumandan etkilenen 2 çocuk hastaneye kaldırıldı

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MALATYA (AA) - Malatya'da dumandan etkilenen 2 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Hamidiye Mahallesi Emeksiz Caddesi'nde H.B'ye ait bir apartman dairesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, dumandan etkilenen R.E.Y. (10) ve N.P. (6) hastaneye kaldırıldı.

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