Kayısıya alternatif olarak safran eken çiftçi, verim alınca üretim alanını genişletti

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MALATYA (AA) - ORHAN YOLDAŞ - Malatya'da kayısıya alternatif olarak safran ekimi yapan çiftçi, üretimde başarılı olunca ekim alanını artırdı.

Battalgazi ilçesine bağlı Yarımcahan Mahallesi'nde babadan kalma arazide kayısı ve buğday üretimi yapan Muzaffer Akçin (47), gelir getirici yeni ürünlerin araştırmasını yaparken safranla karşılaştı.

Safranbolu'dan 2017 yılında safran soğanı getiren Akçin, kayısıya alternatif olarak bu ürünü ekti.

İlk hasadında başarılı olan Akçin, ürettiği safranı İstanbul'da aktarlara satıp gelir elde edince daha fazla ekim yapmaya karar verdi.

Akçin, 30 kilogram safran soğanıyla 450 metrekare alanda başladığı üretimini 315 kilogram soğanla 1,5 dönümlük arazide sürdürüyor.

- Baharatçılara, aktarlara toptan satıyoruz"

Muzaffer Akçin, AA muhabirine, safranı üretim maliyetinin düşük olması, daha az işçiliğinin olması ve çok su istememesinden dolayı yetiştirmeye başladığını anlattı.

Kayısı üretimine devam ettiğini dile getiren Akçin, şöyle konuştu:

"Kayısıyla birlikte farklı ürünler yetiştirmek istedim. Kayısının yanında ikinci ve üçüncü ürüne ihtiyaç olduğu kanaatinde olduğum için deneme ekimi yaptım. 30 kilogram soğanla başladım, 300 gram safran elde ettim. 315 kilogram soğanla üretime devam ediyorum. Şu an 5. yılın hasadını yapmaktayım. Safran aromatik tıbbi bitki olmanın yanında aynı zamanda bir baharat. Safran dünyada en pahalı baharat olarak bilinmekte. Bir gram safranın fiyatı 100 lira civarında. Safranın içerisinde stigmas denilen kırmızı iplikcik ile sarı renkli polen var. 180 tane iplikcik 1 gram safran yapıyor. Bunları evin içinde kurutup kapalı kutularda ambalajladıktan sonra satışa sunuyoruz. Baharatçılara, aktarlara toptan satıyoruz. Perakende olarak da çevremizde isteyenlere satıyoruz."

Safranda 15 Ekim'de filizlenme kasım ayında da çiçeklenmenin başladığını, hasadın 8 derecenin altındaki hava sıcaklığında yapıldığını anlatan Akçin, "İki dekarlık alanda ancak bir kilo safran elde edilebiliyor çünkü 180 çiçekten ancak bir gram safran elde ediliyor, pahalı olmasının temel sebebi de bu. 450 metrekare alanda ekime başladım. Bu yıl 1350 metrekare alanda ekim yapıyorum. Safran yetiştiriciliği kayısıya oranla daha az işçilik ve maliyet gerektiriyor." dedi.

- "Safran kıraç yerleri daha çok seviyor"

Battalgazi İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Basri Hacıoğlu, safranın dünyanın en pahalı baharatlarından olduğunu söyledi.

Safranın ilaç, boya, kozmetik ve gıda sanayide kullanıldığını anlatan Hacıoğlu, deneme ekiminde başarı elde eden Akçin'in üretimini sürdürdüğünü hatırlattı.

Rüzgar almayan arazilerde safran ekiminin yapıldığını dile getiren Hacıoğlu, "Çiftçimiz kendi imkanlarıyla üretim yapmakta ve kazancı da yerinde. Kayısı ve sebze üretiminin yapılamadığı küçük alanlara tıbbi aromatik bitkileri tavsiye ediyoruz. Safran kıraç yerleri daha çok seviyor." dedi.

Hacıoğlu, safran ekimi yapmak isteyen üreticilerin kendilerine başvuruda bulunmaları halinde yardımcı olacaklarını söyledi.

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