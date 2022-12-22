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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya'da polisten okul çevrelerinde denetim

AA

Malatya'da polisten okul çevrelerinde denetim

MALATYA (AA) - Malatya'da polis ekipleri okul çevrelerinde denetim yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik faaliyetler kapsamında, okulların giriş ve çıkış saatlerinde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, risk durumu yüksek okul çevrelerinde bulunan şahıs ve araçlarla yakınındaki park, bahçe, metruk bina ve halka açık yerlerde denetim yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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