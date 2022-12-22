Kale’de çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı

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MALATYA (AA ) - Malatya'nın Kale ilçesinde çiftçilere yönelik Tarım Sigortaları Havuzunca (TARSİM) bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.



​​​​​​​Kale Kaymakamlığı toplantı salonunda düzenlenen programda konuşan TARSİM Malatya Bölge Müdürü Bülent Zelyurt, bitkisel ürün sigortası, büyük ve küçükbaş hayvan sigortası, kümes hayvanları sigortası, su ürünleri sigortası ve arıcılık sigortası hakkında bilgi verdi.

Zelyurt, Tarım ve Orman Bakanlığının çiftçi kayıt sistemine (ÇKS), kayıtlı olanların sigorta yaptırabildiğini belirterek, doğal afetler nedeniyle tarımsal ürünleri zarar gören üreticilerin kayıplarını telafi etmek için sigorta yaptırmaları gerektiğini aktardı.

Çiftçi kayıt sistemlerine kayıtlı olan hayvanların yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda, sigortaya kabul edileceklerini anlatan Zelyurt, arıcılık kayıt sistemine (AKS) kayıtlı olan ve plakalı kovanlarda meydana gelen zararların da yine sigorta kapsamında olduğunu söyledi.

Toplantıya, Kale İlçe Tarım ve Orman Müdür vekili Zafer Öncüler, Tarım Kredi Kooperatif Müdürü İsmail Avcı, mahalle muhtarları ve çiftçiler katıldı.

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