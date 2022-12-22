Malatya protokolü AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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MALATYA (AA) - Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Dağdeviren ve Altın, haber, spor ve çevre-yaşam kategorilerindeki karelere oy verdi.

Haber kategorisinde Emin Sansar'ın "Ateş hattında" başlıklı fotoğrafını seçen İl Emniyet Müdürü Dağdeviren, çevre-yaşam kategorisinde Sercan Küçükşahin'in "Kar tünelleri", sporda ise Serhat Çağdaş'ın "Gardını indirince" fotoğrafı için oy kullandı.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın ise haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Görev tamam" başlıklı fotoğrafını seçti.



Altın, çevre-yaşam kategorisinde Ali Rıza Akkır'ın "Körfez ışıkları", sporda ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" fotoğrafı için oy verdi.

Dağdeviren ve Altın, tüm fotoğrafları beğendiklerini belirterek AA çalışanlarına başarılar diledi.



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