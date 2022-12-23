MALATYA (AA) - İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde yetişkinlerde, Perkütan Pulmoner Valve İmplantasyonu (PPVI) yöntemiyle pulmoner kalp kapağı değişimi yapıldı.

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Pekdemir, gazetecilere, Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necip Ermiş ile birlikte yaptıkları tedavi hakkında bilgi verdi.

Pekdemir, doğumsal kalp hastalığı bulunan 42 ve 22 yaşlarında iki hastalarının olduğunu belirterek, bu kişilerin geçmiş dönemde farklı hastanelerde ameliyat olduklarını söyledi.

Düzensiz operasyonlar yapıldığı zaman hastalarda kalp kapak yetmezliğinin gelişebildiğini aktaran Pekdemir, "Kalp kapak yetmezliği geliştikten sonra lateral kapakta zamanla kalp yetmezliğine, ciddi öldürücü aritmilere yol açabiliyor. Bunlarda yapılan tedavi tekrar cerrahi lateralin düzeltilmesi ama biliyoruz ki her kalp cerrahisinden, açık kalp ameliyatından sonra ölüm oranları çok artıyor. Yüzde 10'ken, 15'ken ikinci ameliyatlarda ölüm oranları bu hastalarda yaklaşık 2 katına, yüzde 20, 30'a yükselebiliyor. Her ameliyat sonrası mortalite oranı artıyor. Günümüzde yeni teknolojilerin gelişmesi ile artık ameliyatsız kalp kapağını, özellikle pulmoner kapağını değiştirebiliyoruz. Anjiyo yöntemi ile özel katater sistemi ile giriyoruz kalbin sağ tarafına, sığır perikardinden yapılmış yapay kapağı kalbe yerleştiriyoruz. Bu çocuk hastalıklarda Türkiye'de yeni yeni yapılmaya başlandı. Ama erişkin hastalarda çok nadir. İstanbul'da birkaç merkez dışında yok. Bölgemizde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hiç yapılmamış bir operasyon. Bizim amacımız bu tedavilerin artık bizim merkezimizde yapılması. Bu hastaların ameliyatsız kalp kapağını takabilmek istiyoruz. Bunu da yapan merkezlerden ilkiyiz. İstanbul'dan sonra erişkin hastalarda bu tedaviyi uygulayan ilk merkeziz. Bölgemizde bu tür hastaların tedavi edilebileceği merkez olmamız lazımdı, oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Pekdemir, Turgut Özal Tıp Merkezi Kardiyoloji Anabilim Dalı olarak kardiyoloji alanında her zaman ilkleri getirdiklerini ifade etti.

Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Pekdemir, "Türkiye'de ilk TAVI uygulamalarını burada yaptık. İlk Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti'yi burada başlattık. Yine bu doğumsal kalp hastalığı olan ameliyatsız girişimleri de Türkiye'de ilk yapan merkezlerden biri olacağız inşallah." dedi.

Pekdemir, operasyonun ortalama 1 ila 1,5 saat arasında sürdüğünü, hastanın çabuk ayağa kalktığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Mortalitesi tekrar cerrahi ile kıyaslandığı zaman çok düşük. Hasta 2-3 gün içerisinde kalkıp evine sağlıklı bir şekilde gidiyor. Şu anda 2 hastaya yapacağız. Biz bu vakaların yurt dışında eğitimini aldık ve yapıyoruz. Benzer operasyonları zaten biz yapıyorduk. TAVI'den alışkınız aort kapağını, aynı kapağı yerleştiriyoruz, bu ona göre daha da kolay bir işlem. Sadece bu geliştirilen kalp kapağı Türkiye'ye yeni girdi ve zaten eğitimini almıştım, hemen uyguladık."





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