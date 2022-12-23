Kale'de kırsal kalkınma desteklemeleri toplantısı düzenlendi

MALATYA (AA) - Malatya'nın Kale ilçesinde kırsal kalkınma desteklemeleri konulu toplantı yapıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kale İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde, kırsal kalkınma destekleri kapsamında tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesi bilgilendirme toplantısı, Kale Kaymakamlığının salonunda gerçekleştirildi.
Toplantıda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ziraat mühendisi Mustafa Taşdoğan, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak, farklılaştırmak için verilen hibe ödemeleri hakkında bilgiler verdi.
Taşdoğan, destekleme kapsamının, tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması gibi alanları kapsadığını belirtti.
Toplantıya İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Zafer Öncüler, mahalle muhtarları ve çiftçiler katıldı.