Malatya'da dron destekli uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

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MALATYA (AA) - Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yazıhan ilçesinde ikamet eden 2 şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Şüphelilerin evi ve eklentilerinde dron destekli aramalarda, 420 gram esrar ve 2 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmaya götürüldü.

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