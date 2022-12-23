Malatya'da sağlık çalışanları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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MALATYA (AA) - Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanları Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Sağlık çalışanları, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Başhekim Vekili Muhammed Selçuk Sinanoğlu, haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Mazlumun ahı", spor kategorisinde Jose Hernandez'in "Baş döndüren hız", çevre-yaşam kategorisinde ise Esra Hacıoğlu'nun "Gözün gördüğü, kalbin bildiği" isimli fotoğraflara oy verdi.

Başhekim Yardımcısı Halime Akyüz ise haberde Murat Şengül'ün "Yolumuz bir", sporda Mustafa Yılmaz'ın "Yüzücü", çevre ve yaşamda Esra Hacıoğlu'nun "Gözün gördüğü, kalbin bildiği" isimli fotoğraflara oy verdi.

Çocuk Doktoru Sıla Yaldız Ataş, haberde Evrim Aydın'ın "Mavi çizgilerimiz var", sporda Elif Öztürk Özgöncü'nün "Zaferin yumrukları", çevre ve yaşamda ise Bestami Bodruk'un "Masalcı Nine ve Muciddin Amca" fotoğraflarını seçti.

Hemşire Sevil Sazak Göçer, haberde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu", sporda Mustafa Yılmaz'ın "Yüzücü", çevre-yaşamda ise Ali Rıza Akkır'ın "Körfez ışıkları", isimli fotoğrafları oyladı.

Hastanenin iletişim ve tanıtım birimi sorumlusu İbrahim Hayta da haberde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu", sporda Elif Öztürk Özgöncü'nün "Zaferin yumrukları", sporda da Özge Elif Kızıl'ın "Kutupsuz ayı" fotoğraflarına oy verdi.

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