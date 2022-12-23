Malatya'da eğlence mekanındaki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki bir eğlence mekanında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Akpınar Mahallesi Cezmi Kartay Caddesi'nde alkollü içki satışı yapılan bir eğlence mekanında müşterilerle çalışanlar arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Olayda yaralanan E.K, İ.S. ile Y.K. kendi imkanlarıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

Tedavi altına alınan yaralılardan E.K. ile Y.K'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olaya ilişkin U.U. ile M.U'yu gözaltına aldı.



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