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MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı en yüksek 147,12 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kuru kayısı Kg 80,00 147,12

Ekstra kabaaşı gün kurusu kayısı Kg 125,57 125,57 Ekstra şekerpare kayısı Kg 99,37 99,37 1 No'lu şekerpare kayısı Kg 107,50 107,50

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