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MALATYA (AA) - Malatya'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.A'nın kullandığı 34 ACE 294 plakalı otomobil, Samanlı Mahallesi Fahri Kayahan Caddesi Yedirenk Sokak kavşağında M.C'ye (6) çarptı.

112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

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