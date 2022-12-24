Malatya'da kaçakçılık operasyonlarında 2 zanlı yakalandı

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MALATYA (AA) - Malatya'da kaçakçılık operasyonlarında 1 tabanca ve 2 av tüfeği ile kaçak ürünler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılığın önlenmesine yönelik 2 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 1 tabanca, 2 av tüfeği, 4 kesici alet, 64 fişek, 109 kartuş, 2 akıllı telefon, 13 kablosuz kulaklık, 5 akıllı saat ve 43 akıllı telefon şarj başlığı ile kablosu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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