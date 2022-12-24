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Malatya'da kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

AA

Malatya'da kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

MALATYA (AA) - Malatya'da kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

M.K. idaresindeki 23 BZ 886 plakalı kamyonet, Battalgazi ilçesine bağlı Cirikpınar Mahallesi Arap Osman Kavşağı'nda R.D'nin kullandığı motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan her iki sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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