Malatya'da kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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MALATYA (AA) - Malatya'da kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

M.K. idaresindeki 23 BZ 886 plakalı kamyonet, Battalgazi ilçesine bağlı Cirikpınar Mahallesi Arap Osman Kavşağı'nda R.D'nin kullandığı motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan her iki sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



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