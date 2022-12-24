Malatya'da karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve kızı tedavi altına alındı

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve kızı hastaneye kaldırıldı.

Taştepe Mahallesi'nde ikamet eden N.A, kızı E.A. ile baş dönmesi şikayetiyle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Yapılan tahlillerde, anne ve kızının sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi.

Anne ve kızı hastanede tedavi altına alındı.

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