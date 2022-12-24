Beydağı Gençlik Merkezinden yıl sonu sergisi

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MALATYA (AA) - Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Beydağı Gençlik Merkezinin çeşitli atölyelerde yapılan ürünler, geleneksel yıl sonu sergisiyle beğeniye sunuldu.

Malatya Valisi Hulusi Şahin, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, bir alışveriş merkezinde açılan ve iki gün açık kalacak sergiyi gezdi.

Vali Şahin, çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgi alarak gençlere başarılar dilediler.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise çalışmalarını takip ettiği gençlik merkezinde, gençlerle buluşmak istediğini kaydetti.





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