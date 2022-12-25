İsmet İnönü vefatının 49. yılında memleketi Malatya'da anıldı

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MALATYA (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı ve ikinci cumhurbaşkanı İsmet İnönü, vefatının 49. yılında memleketi Malatya'da düzenlenen törenle anıldı.

Tarihi Kapalı Çarşı üstündeki İnönü Anıtı önünde düzenlenen törende, Vali Hulusi Şahin, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgenaral Tuncay Altuğ, Büyükşehir Belediye Başkan Selahattin Gürkan ile siyasi parti ve bazı sivil toplum örgütlerinin temsilcileri anıta çelenk bıraktı.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ile askeri erkanın katıldığı anma programı, daha sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonundaki çeşitli etkinliklerle devam etti.

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