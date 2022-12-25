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Malatya'da "AK Parti Siyaset Akademisi Kadın Eğitim Programı" düzenlendi

AA

Malatya'da "AK Parti Siyaset Akademisi Kadın Eğitim Programı" düzenlendi

MALATYA (AA) - TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı, AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin tam bağımsız olma yolunda önemli adımları hayata geçirdiğini belirterek "Türkiye boyun eğen bir ülke olmaktan çıktı, bütün dert bu." dedi.

Çavuşoğlu, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "AK Parti Siyaset Akademisi Kadın Eğitim Programı"nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yakın tarihinde her 10 yılda bir darbe yapıldığını belirtti.

ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye'ye yaptığı yardımları çeşitli şartlarla verdiğini, Adnan Menderes'in ağır sanayi kurmak için girişimlerde bulunduğunu ancak buna müsaade edilmediğini ifade eden Çavuşoğlu, Recep Tayyip Erdoğan'ın 2001 yılında AK Parti'yi kurduğunu ve tam bağımsızlık için harekete geçtiğini anlattı.

Çavuşoğlu, "Türkiye tam bağımsız olma yolunda önemli adımlarını hayata geçirdi, savunma sanayi özellikle. Dış politikada yerli ve milli eksenli politika. Türkiye boyun eğen bir ülke olmaktan çıktı, bütün dert bu." dedi.

Etkinliğe, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu ile partili kadınlar katıldı.

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