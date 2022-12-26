Malatya'da 6 okuldan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

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MALATYA (AA) - Malatya'da 6 okuldan monitör, dizüstü bilgisayar ve kayıt cihazları çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince, kentte 20-24 Aralık'ta 6 okuldan hırsızlık yapılmasına ilişkin çalışma başlatıldı.

Okullardan hırsızlık yaptığı belirlenen U.K, operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Ele geçirilen monitör, dizüstü bilgisayar ve kayıt cihazları okullara teslim edildi.

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