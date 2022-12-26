Malatya'da jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

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MALATYA (AA) - Malatya'da jandarma ekipleri, öğrencilere trafik kurallarını uygulamalı gösterdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çocuklara yönelik "Uygulamalı Trafik Eğitimleri" verdi.

Yeşilyurt Çocuk Trafik Eğitim Parkı'ndaki etkinlikte öğrencilere, genel trafik kuralları, okul servis araçlarının kullanım esasları, emniyet kemeri kullanımı, servisten inme/binme, karşıdan karşıya geçiş, alt ve üst geçitlerin kullanılması, yaya geçitlerinin kullanılması konularında uygulamalı trafik eğitimi verildi.

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