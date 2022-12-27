Malatya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Pütürge ilçesinde kar etkili oldu.

İlçenin yüksek kesimlerinde dün geceden bu yana yağan kar nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Kubbe Dağı mevkisinde yoğun kar sonrası mahsur kalan araçlar, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

İlçeye bağlı Sorguçlu Mahallesi'nde rahatsızlanan bir kişi, Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu evinden alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Seyahattin Gürkan, sosyal medya hesabından, "Rahmetin bol olduğu, kazasız belasız bir kar yılı diliyorum. Şehrimizin kırsal ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla kapanan yollara ekiplerimiz anında müdahale ediyor." ifadelerini kullandı.

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