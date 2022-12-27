Malatya'da yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürmek isteyen 8 kişi yakalandı

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MALATYA (AA) - Malatya'da ürettikleri sahte içkiyi yılbaşı öncesi piyasaya sürmek isteyen 8 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yılbaşı öncesinde sahte içki üretip piyasaya sürmeye çalışan şüphelilere yönelik Yeşilyurt, Battalgazi ve Doğanşehir ilçelerinde dron destekli operasyon düzenlendi.

Belirlenen 6 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda, şişelenmiş ya da bidonlara konulan 3 bin 978 litre sahte içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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