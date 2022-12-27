Malatya'da kar nedeniyle 17 mahalleye ulaşım sağlanamıyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MALATYA (AA) - Malatya'da kar nedeniyle kırsaldaki 17 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden alınan bilgiye göre, Pütürge'de 14, Battalgazi'de ise 3 mahalleye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Kapalı yolları ulaşıma açmak için belediye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.