Malatya'da kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

İşte Dünyanın En İyi Yemekleri! Türkiye'den hangi yemekler listede?

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MALATYA (AA) - Malatya'da düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar gerçekleştirdi.

Operasyonlarda, 200 gram toz esrar, 10 kilogram bandrolsüz nargile tütünü, 4 kablosuz kulaklık, 3 akıllı saat, 6 elektronik sigara ve likiti ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.