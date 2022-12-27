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GÜNCELLEME - Malatya'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan 17 mahalle yolu açıldı

AA

GÜNCELLEME - Malatya'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan 17 mahalle yolu açıldı

MALATYA (AA) - Malatya'da kar nedeniyle kapalı olan 17 mahallenin yolu açıldı.

Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden alınan bilgiye göre, Pütürge'de 14, Battalgazi'de ise 3 mahallenin yolu kar nedeniyle kapandı.

Kapalı yollar, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

Battalgazi ilçesi Uluköy Mahallesi sakinleri, kar küreme çalışmalarını tamamlayan ekiplere teşekkür etti.

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