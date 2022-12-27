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MALATYA (AA) - Malatya'da otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı.

M.G'nin kullandığı 34 EEH 463 plakalı otomobil, Malatya Çevre Yolu Üçbağlar Mahallesi'nde, yolun karşısına geçmek isteyen, kimliği henüz öğrenilemeyen 12 yaşındaki çocuğa çarptı.

112 Acil Sağlık ekiplerince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.





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