AK Parti Malatya Milletvekili Çalık, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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MALATYA (AA) - AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Çalık, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" başlıklı fotoğrafını seçen Çalık, spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Zaferin yumrukları", çevre ve yaşam kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Organik plastik" karelerine oy verdi.

Çalık, ülkenin ilk yerli otomobili "Devrim"in engellendiğini, yerli elektrikli otomobil için "Türkiye'de yapılamaz, fabrikayı açamazlar, üretemezler, banttan indiremez" diyenlerin olduğunu hatırlatarak, "Türkiye'nin büyük bir devrimine imza atan baş babayiğit ile tüm yiğitleri kutluyorum. TOGG ilk banttan indiğinde İstanbul'daydık. Tüyleri diken diken eden başarıya imza attı babayiğitler, mühendisler, çalışanlar. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'de ilk yerli araç üretildi." diye konuştu.

Öznur Çalık, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirterek AA çalışanlarına başarı diledi.

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