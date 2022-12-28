Malatya'da yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

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MALATYA (AA) - Malatya'da evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastanede tedavi altına alındı.

Aslanbey Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde bir apartmanın 3. katındaki dairede yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangını söndüren itfaiye ekipleri, apartmanda bulunanları tahliye etti.

Dumandan etkilenen Osman K, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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