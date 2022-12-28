Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

MALATYA (AA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Selahattin Gürkan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Başkan Gürkan, haber, spor ve çevre-yaşam kategorilerindeki karelere oy verdi.
Haber kategorisinde Alejandro Martinez'in "Geride kalan" başlıklı fotoğrafını seçen Başkan Gürkan, çevre-yaşam kategorisinde Muhammad Said'in "Mülteci kışı", sporda ise Arife Karakum'un "Paylaşılamayan" fotoğrafı için oy kullandı.
Gürkan, tüm fotoğrafları beğendiğini belirterek AA çalışanlarına başarılar diledi.