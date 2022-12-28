Malatya'da sahte sürücü belgesi düzenleyen 3 şüpheli yakalandı

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MALATYA (AA) - Malatya'da sahte sürücü belgesi düzenledikleri iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir sürücü kursunda sahte sürücü belgesi düzenlendiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çalışma sonucu olaya ilişkin 3 şüpheli yakalandı.



Şüphelilerden 2'i emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi, 1'i ise sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe adli kontrolle serbest bırakıldı.



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