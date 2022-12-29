Malatya Valisi Şahin Nemrut Dağı Milli Parkı'nda incelemelerde bulundu

MALATYA (AA) - Malatya Valisi Hulusi Şahin, Nemrut Dağı Milli Parkı'nı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Hulusi Şahin'e Pütürge Kaymakamı Özgü Özen, Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Cevdet Atalan, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ali Cengiz, Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürü Ahmet Çörtük ve Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı Mehmet Hakan Demir eşlik etti.

Dünyada güneşin doğuşunun ve batışının en güzel seyredildiği mekanların başında gelen, 2 bin 150 metre yüksekliğindeki Nemrut Dağı Milli Parkı'nda incelemelerde bulunan Vali Şahin, burada bulunan heykeller, anıt mezarlar ve yazıtları inceleyerek, Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürü Ahmet Çörtük ile İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ali Cengiz'den bilgi aldı.

Vali Şahin, daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan ziyaretçilerin yemek ve dinlenme ihtiyaçlarını giderebileceği, Nemrut Dağı Milli Parkı ile ilgili film ve görsellerle ziyaretçilere ön bilgilerin aktarıldığı, ören yerine 2 kilometre mesafede bulunan karşılama merkezinde incelemelerde bulundu.

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