Malatya'da şüphe üzerine durdurulan araçlarda uzun namlulu silah ile tabanca ele geçirildi

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde iki araçta uzun namlulu silah ile tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Meydanbaşı Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği iki araçta arama yaptı.

Aramalarda, 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 tabanca ve bu silahlara ait 20 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

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