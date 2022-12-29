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MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsası'nda ekstra kabaaşı kuru kayısının kilogramı 146,91 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Ekstra kabaaşı kuru kayısı Kg 146,91 146,91

Ekstra şekerpare kayısı Kg 125,00 126,00 Organik gün kurusu kayısı Kg 83,00 83,00 Organik kuru kayısı Kg 82,50 82,50 Kuru kayısı Kg 70,00 108,15 Natürel gün kurusu kayısı Kg 102,00 102,00





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