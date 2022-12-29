AK Parti Malatya Milletvekili Tüfenkci, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

MALATYA (AA) - AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Tüfenkci, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" başlıklı fotoğrafını seçen Tüfenkci, spor kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Şükür Secdesi", çevre ve yaşam kategorisinde ise Mesut Varol'un "Beslenme saati" isimli karesine oy verdi.

Tüfenkci, geleneksel hale gelen oylamanın, Türkiye'de yılın olaylarında, gelişmelerinde ortak paydayı ortaya çıkarması bakımından önemli olduğunu söyledi.

Tüfenkci, şöyle konuştu:

"Yılın Fotoğrafları oylaması, geçmişin bir muhasebesi niteliğinde, geleceğe de bir vizyon oluşturuyor. Emeği geçen, bu fotoğrafları yakalayan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Biz etkilendiğimiz olaylara göre oy verirken esasında Türkiye'nin ve dünyanın gündemine ve geçmişine yönelik bir hatırlamada da bulunuyoruz. Zihnimizde bizi en fazla etkileyen ve etki bırakan olayları da bir anlamda tazelemiş oluyoruz. Ben emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

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