Malatya'da üst geçit kullanmayıp yolun karşı tarafına geçenlere trafik cezası

Aslında siz kimsiniz? Bu testle karakterinizi öğrenin

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MALATYA (AA) - Malatya'da üst geçitleri kullanmayıp kara yolundan yolun karşısına geçmeye çalışanlara trafik cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya Çevre Yolu'ndaki yaya geçitlerini, üst geçitleri ve kavşakları kullanmayıp yolun karşısına orta refüjden geçen yayalara yönelik denetim yapıldı.



Denetimlerde 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 68/1-B maddesi olan "Taşıt yolunun karşı tarafına geçmek isteyen yayaların taşıt yolunu, yaya ve okul geçidi ile kavşak giriş ve çıkışları dışında herhangi bir yerden geçmeleri yasaktır" ifadesi dolayısıyla 10 şahsa cezai işlem uygulandı.

Vatandaşların can ve mal güvenliği açısından denetimlere aralıksız devam edileceği vurgulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.