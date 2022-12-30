Malatya Valisi Şahin'den yeni yıl mesajları

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MALATYA (AA) - Malatya Valisi Hulusi Şahin, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Şahin, mesajında, ülke ve millet için yeni hedeflere ve başarılara odaklandıkları cumhuriyetin 100. yılını karşılamanın sevinci ve heyecanı içerisinde olduklarını belirtti.

Türk milletinin bundan sonra da tarihsel ve kültürel birikimine sahip çıkarak ülkenin aydınlık yarınlarına katkı sağlamanın gayreti içerisinde olacağını kaydeden Şahin, "Yeni yılda, özellikle ilimizin sahip olduğu bütün değerleri kullanarak kamu kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla iş birliği içinde gerçekleştireceğimiz projelerle, Malatya'nın her yönüyle bir marka kent haline gelmesi adına çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir. 2023 yılının tüm insanlığa barış, refah ve huzur getirmesini diliyor, aziz milletimizin ve Malatyalı hemşerilerimin yeni yılını tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da birer kutlama mesajı yayımlayarak yeni yılın ülke ve millet için hayırlı olmasını diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.