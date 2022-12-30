Malatya'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

MALATYA (AA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
E.Ş. yönetimindeki 14 KE 688 plakalı otomobil, Reşadiye Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile otomobildeki M.D. ve T.A, ambulansla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen M.D'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.