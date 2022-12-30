Malatya'da yılbaşı tedbiri

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MALATYA (AA) - Malatya İl Emniyet Müdürlüğü yılbaşı gecesinin huzur ve güven ortamı içerisinde geçirilmesi amacıyla sorumluluk bölgesinde ek tedbirler aldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yılbaşı gecesinin huzur, güven ortamı içerisinde geçirilmesi için mevcut tedbirler dışında alınan ek tedbirlerle toplam 197 ekip ve 1668 personel görevlendirildi.

Kentte, 13 bölgede yaya devriye ekipleri görevlendirildi, 10 farklı noktada uygulama noktası oluşturuldu, ilave trafik tedbirleri alındı.



Alış veriş merkezleri, umuma açık istirahat ve eğlence merkezleri, park, bahçeler, havalimanı, terminal, gar ile şehir içi ve şehirlerarası kara yollarında yaya ve araç trafiğine karşı ek personel görevlendirildi.

Ayrıca meydana gelen olaylarla ilgili ihbarların "112 Acil Çağrı Merkezi" hattı üzerinden yapılması gerektiği hatırlatıldı.

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