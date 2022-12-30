MHP Malatya İl Başkanı Samanlı istifa etti

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MALATYA (AA) - MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı, 2023 yılında yapılacak genel seçimlerde milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti.

Samanlı yaptığı yazılı açıklamada, 3 yıldır MHP İl Başkanı olarak görev yaptığını belirterek, şunları kaydetti:



"3 yıldır hizmet ettiğim MHP Malatya İl Başkanlığı görevimden, MHP Parti tüzüğünün 94. Maddesi gereğince önümüzdeki genel seçimlerde milletvekili aday adayı olmak için ayrıldığımı beyan ederim. Battalgazi İlçe Başkanlığı dönemimizde Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin izlediği politikaları yerelde tatbik ettik. Nezih şehrimizin tutum, beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarımızla hizmetimizi 3 yıllık süre zaafında en üst seviyelere çıkardık."

Görev yaptığı dönemde partisinin oy oranının arttığına işaret eden Samanlı, "Battalgazi ilçemizdeki oy sayımızı 14 bin civarından yüzde yüz artırarak, 28 bin civarına getirdik. İlçe sakinlerimizin derdi ile dertlenip sevinci ile hemhal olduk. Çalışmalarımız ve gayretimiz büyüklerimiz tarafından takdir edildi ve bizler bu kutlu davanın il başkanlığı ile şereflendirildik." ifadelerini kullandı.



Samanlı, görevi zarfından uyum içinde çalıştığı yönetim kurulu üyelerine, ilçe başkanlarına ve parti teşkilatına teşekkür etti.

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