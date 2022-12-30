Malatya'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

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MALATYA (AA) - Malatya'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

H.K'nin kullandığı 44 AAJ 326 plakalı otomobil, Yakınca Mahallesi Galericiler Sitesi Önü'nde Ş.B. yönetimindeki 34 YJ 799 plakalı otomobille çarpıştı.

Ardından 34 YJ 799 plakalı otomobil, kontrolden çıkaracak E.A. idaresindeki 06 BE 4752 plakalı otomobile çarptı.

Kazada yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücü Ş.B'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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