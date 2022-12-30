Malatya'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

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MALATYA (AA) - Malatya'da otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

E.Ç'nin (21) kullandığı 44 BU 575 plakalı otomobil, Yakınca Mahallesi Adıyaman Caddesi üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan M.Y. (19) ve Y.B. (22) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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