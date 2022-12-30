İnönü Üniversitesi'nde değerlendirme toplantısı düzenlendi

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MALATYA (AA) - İnönü Üniversite'nde yıl sonu değerlendirme toplantısı yapıldı.



Vali Hulusi Şahin, Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, üniversitedeki başarı hikayesinin 50 yıllık olduğunu belirtti.

Üniversitenin bu günlere gelmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Şahin, "Son 50 yılda eğer herkes İnönü Üniversitesine omuz vermeseydi, şehri sahiplenmeseydi, fedakar hocaları, kıymetli talebeleri olmasaydı, üniversite buralara gelemezdi. Son 30 yılda da üniversitenin tıp fakültesi, Turgut Özal Tıp Merkezi buralara gelemezdi. Emeği geçen herkesi kutluyorum." diye konuştu.

Kentin geleceğinin turizmde olduğunu vurgulayan Şahin, bunun en önemli başlıklarından olan sağlık turizmi konusunda da kentte gerekli altyapının bulunduğuna söyledi.



Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay da 2023 yılında hizmetlerini sayısal ve nitelik olarak ileriye götüreceklerini belirtti.

Akademik kadrolarını genişletecekleri aktaran Kızılay, "2023 yılı hedeflerimiz akciğer ve kalp nakli planlamalarında mesafe almak. Karaciğer naklinde hedefimiz 500 sayısına ulaşmak, bu yılı 280 ile kapatıyoruz. Kök hücre kemik iliği naklinde Türkiye'nin en önemli merkeziyiz." diye konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık, Bülent Tüfenkci ve Ahmet Çakır ile CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın da konuşmasının ardından Vali Hulusi Şahin, Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz'a plaket verdi.



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